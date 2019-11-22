Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Arka Sokaklar, Hercai, Sevgili Geçmiş, Payitaht ve Ferhat ile Şirin dizisi reyting için yarışacak. İşte, kanalların 22 Kasım Cuma yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Sevgili Geçmiş

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Arka Sokaklar

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Ferhat ile Şirin

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Hercai

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Payitaht Abdülhamid

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 O Ses Türkiye