Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Haziran Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı Tatilde 'Türk Filmi'

22.15 Aile Şerefi 'Türk Filmi'

00.15 Dünyalar Çarpışıyor 'Yabancı Film'

02.00 Dünyalar Çarpışıyor 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.30 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 İyi Oyun 'Türk Filmi'

22.30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar 'Türk Filmi'

00.30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar 'Türk Filmi' (Tekrar)

02.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)

03.45 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Riddick 'Yabancı Film'

22.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)

00.30 Riddick 'Yabancı Film' (Tekrar)

02.40 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)

04.20 Türk Müziği

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.30 Uzaylı İstilası 'Yabancı Film'

01.10 Uzaylı İstilası 'Yabancı Film' (Tekrar)

02.30 5N1K (Tekrar)

03.15 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları 'Yabancı Film'

23.25 Büyük Hazine: Sırlar Kitabı 'Yabancı Film'

01.45 Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları 'Yabancı Film' (Tekrar)

05.10 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Seksenler 'Dizi'

23.15 Zaman Matinesi

00.20 Şampiyon 'Dizi' (Tekrar)

02.50 Zaman Matinesi

03.45 Diriliş Ertuğrul 'Dizi' (Tekrar)