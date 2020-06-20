Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları Kalk Gidelim ve Zümrüdüanka dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 20 Haziran Cumartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

00.15 Gölde Dehşet (yabancı film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Benimle Söyle (yeni bölüm)

23.30 Maskeli Beşler Kıbrıs (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Suikastçı (yabancı film)

22.15 Bir Demet Tiyatro (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 İnek Şaban (yerli film)

21.45 Yolcu (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Gençliğim Eyvah (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim (yeni bölüm)

00.15 Filinta (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.30 Survivor Panaroma (canlı)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)