Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Baraj, Hekimoğlu, Ramo ve Tutunamayanlar dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 2 Haziran Salı yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

23.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.30 Aslan Babacık (yerli film)

23.00 Sinyalciler (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Köşeyi Dönen Adam (yerli film)

21.45 Delisin (yerli film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.15 Çarkıfelek (yeni bölüm)

22.46 Hekimoğlu (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Doktor Strange (yabancı film)

22.15 Gök Taşı (yerli film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Kral Şakir (yerli film)

21.55 Tutunamayanlar (sezon finali)

TV8 YAYIN AKIŞI

15.45 Lezzet Düşkünleri (Yeni bölüm)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)