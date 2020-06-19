Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları Babil, Hercai ve Payitaht dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 19 Haziran Cuma yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.45 Zaman Makinesi 1973 (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)

00.15 Tolgshow

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Taşıyıcı: Son Hız (yabancı film)

21.45 Medcezir (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar (tekrar)

23.30 Zalim İstanbul (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Gençliğim Eyvah (tekrar)

23.00 Kardeş Payı (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Payitaht

23.45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

TV8 YAYIN AKIŞI

16.30 Survivor Panaroma (canlı)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)