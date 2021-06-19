Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerTelevizyon

Yayın akışı 19 Haziran 2021 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

TV Yayın akışı 19 Haziran 2021 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Kardeşlerim, İbo Show ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 19 Haziran Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı...

19.06.2021 - 14:53 | Güncelleme: ABONE OL
Yayın akışı 19 Haziran 2021 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Haziran Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Cam Tavanlar
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Aşkın Tarifi
16:15 Baht Oyunu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Sırlar Odası
23:30 Aşkın Tarifi

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:45 Ada Masalı
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:45 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Şef Akademi
23:15 Aşk Mantık İntikam


ATV YAYIN AKIŞI

15:30 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:45 Yıldızların Yolu
15:55 Macaristan-Fransa
18:00 Ana Haber
18:55 Portekiz-Almanya
21:00 Kupa Akşamı
21:44 İspanya-Polonya

TV 8 YAYIN AKIŞI

14:45 Mutluluk Zamanı
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Kuyruğun sonu görünmüyor! 10 bin araç aynı yere gitti
Kuyruğun sonu görünmüyor! 10 bin araç aynı yere gitti
Eşine pısırık demişti... Mahkeme bakın ne ceza verdi
Eşine pısırık demişti... Mahkeme bakın ne ceza verdi
Boş arazideki yeni mezar polisi alarma geçirdi
Boş arazideki yeni mezar polisi alarma geçirdi
Olay paylaşım!
Olay paylaşım! "Gerek var mı şöyle şeylere"
TV Yayın akışı 18 Haziran 2021
TV Yayın akışı 18 Haziran 2021
TV Yayın akışı 17 Haziran 2021
TV Yayın akışı 17 Haziran 2021
TV Yayın akışı 16 Haziran 2021
TV Yayın akışı 16 Haziran 2021
TV Yayın akışı 15 Haziran 2021
TV Yayın akışı 15 Haziran 2021