Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Haziran Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Cam Tavanlar

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Aşkın Tarifi

16:15 Baht Oyunu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Harry Potter ve Sırlar Odası

23:30 Aşkın Tarifi

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:45 Ada Masalı

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:45 Sen Çal Kapımı

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Şef Akademi

23:15 Aşk Mantık İntikam



ATV YAYIN AKIŞI

15:30 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:45 Yıldızların Yolu

15:55 Macaristan-Fransa

18:00 Ana Haber

18:55 Portekiz-Almanya

21:00 Kupa Akşamı

21:44 İspanya-Polonya

TV 8 YAYIN AKIŞI

14:45 Mutluluk Zamanı

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021