Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamlarının klasiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Kalk Gidelim yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak. Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, ATV, FOX, Star TV 18 Ocak 2020 Cumartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (yeni bölüm)

00.15 Ramo (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Babil (tekrar)

22.45 Sefirin Kızı (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

19.30 Star Trek Sonsuzluk (yabancı sinema)

22.30 Hekimoğlu (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster (yarışma)

00.20 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi (yerli sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20.00 Benimle Söyle (yarışma)

00.45 Kadın (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim (yeni bölüm)

00.15 Zaman Matinesi

TV8 YAYIN AKIŞI

16.30 Eser enerler Show (tekrar)

20.00 O Ses Türkiye (yeni bölüm)

00.15 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)