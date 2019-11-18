Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Çukur, Vuslat, Yasak Elma, Zalim İstanbul,Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye bugün yeni bölümleri izleyicisi ile buluşacak. İşte, kanallarının 18 Kasım Pazartesi yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Çukur

00:15 Hedef

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 En Büyük Şaban

22:15 Dondurmam Gaymak

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Zalim İstanbul

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Yasak Elma

TRT1 YAYIN AKIŞI

20:00 Vuslat

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye