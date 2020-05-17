Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları Gel Dese Aşk, Güvercin, Şampiyon, Savaşçı ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1 17 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

KİBAR FEYZO: 20:00

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE: 21:45

DEMET AKBAP İLE ÇOK ARAMIZDA 23:30

FOX TV YAYIN AKIŞI

ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ: 20:00

YAHŞİ BATI: 22:30

STAR TV YAYIN AKIŞI

ÇAKALLARLA DANS: 20.00

KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D HABER HAFTA SONU: 19:00

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2: 20:00

23:30 GALİP DERVİŞ

ATV YAYIN AKIŞI

ŞANSIMI SEVEYİM: 21:00

YALAN DOLAN: 22:55

TRT 1 YAYIN AKIŞI

KURAN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI: 20:30

DENGİ DENGİNE: 22:05

MESNEVİ'DEN HİKAYELER: 23:25

KUŞLARLA YOLCULUK: 23:50

TV8 YAYIN AKIŞI

SURVİVOR PANORAMA: 17:15

SURVİVOR ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER: 20:00