13 ŞUBAT 2020
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Yayın akışı 13 Şubat 2020 Perşembe! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında ne var?

TV yayın akışı 13 Şubat Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor ekranlardaki yerini alacak. İşte, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV Çarşamba yayın akışı

13.02.2020 - 14:05 | Güncelleme:
yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Mucize Doktor ve Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güldür Güldür Show 

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Mucize Doktor

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güvercin

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Öldürme Arzusu

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Recep İvedik 4

TRT1 YAYIN AKIŞI

20:00 3'te 3 Tarih

 

 

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