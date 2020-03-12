Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Afili Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor ekranlara geliyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 12 Mart 2020 Perşembe yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

00.15 Çukur (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Mucize Doktor (yeni bölüm)

00.15 Öğretmen (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Ketenpere (yerli film)

22.30 Ketenpere (yerli film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Afili Aşk (yeni bölüm)

00.15 Hekimoğlu (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Bir Zamanlar Çukurova (yeni bölüm)

00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 3'te 3 Tarih (yeni bölüm)

23.15 Bella ve Sebastian (yabancı sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)

20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler (yeni bölüm)

23.15 Eser Yenenler Show (yeni bölüm)