Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Haziran Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 KOD ADI: OLYMPUS

22:30 TEHLİKELİ SOYGUN

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

23:30 GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 CHAPPIE

22:00 KARAYİP KORSANLARI 2

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 BİZİM HİKAYE

23:00 ŞEVKAT YERİMDAR