Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamlarında birçok yerli ve yabancı film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte kanalların 1 Mart yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Yabancı

21:45 Yakın Tehdit

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Pamuk Prenses ve Avcı 2

22:00 Titanların Savaşı

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Amansız Takip

21:45 Hekimoğlu

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Can Feda

22:10 Karanlık Sular

23.45 Karanlık Sular

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Hadi Be Oğlum

22:30 Savaşçı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Şampiyon

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Survivor Ünlüler- Gönüllüler,

1 Mart yayın akışı

yayın akışı

show tv yayın akışı