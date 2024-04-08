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        Haberler Yaşam Yaygın bir komplikasyon: Kan verme sonrası morluk neden oluşur?

        Yaygın bir komplikasyon: Kan verme sonrası morluk neden oluşur?

        Kan aldırmak basit bir işlemdir ancak bu durumla ilgili yaygın yaşanan bir komplikasyon vardır: Kan alınan bölgenin morarması. Peki, neden kan verdikten sonra cildiniz morarıyor hiç düşündünüz mü? İşte, sizin için cildin neden morardığı ve morarmayı iyileştirme yolları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2024 - 20:31 Güncelleme: 07.04.2024 - 20:31
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        • 1

          Bir hastaneye gittiğinizde ne gibi bir sorununuz olduğunu anlamak için genelde doktorunuz tarafından kan testi istenir. Kan testi için kan verildiğinde ise sıklıkla işlem sonrası morarma oluşur. İşte, cildin neden bu kadar çabuk morardığına dair detaylar...

        • 2

          NEDEN MORARIR?

          Bir sağlık uzmanı kan alırken damara erişmek için deriye içi boş bir iğne sokar. Bu prosedür kan damarı duvarına ve derinin en dış katmanına geçici olarak zarar verir. Kan alımı sırasında bir kan damarı hasar gördüğünde veya kan, cildinizin altındaki dokuya kaçtığında morluk oluşur.

        • 3

          Yani, toplardamarınızdan cilt altına sızan kandaki demir açığa çıkarak morarmaya neden olur. Mor görünümün nedeni ise kanın bölgede birikmesiyle çevresindeki deriden daha koyu bir rengi almasıyla ilgilidir.

        • 4

          KOLAY MORARMAYA SEBEP OLAN FAKTÖRLER

          Birçok sebebi olabilen bu durumun başlıca faktörleri arasında; aşırı alkol tüketimi, karaciğer hastalıkları, ibuprofen gibi steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar (NSAIDS) dahil olmak üzere bazı ilaçların alınması, C vitamini eksikliği, K vitamini eksikliği, hemofili gibi hastalıklar ve bulunması zor damarlar yer alır.

        • 5

          MORLUK NASIL DAHA KOLAY İYİLEŞEBİLİR?

          Bandajı en az 8 saat açık bırakın ve birkaç saat boyunca etkilenen kolla ağır bir şey kaldırmaktan kaçının.

          Sonraki 72 saat boyunca ise Aspirin veya Ibuprofen almaktan kaçının.

        • 6

          Kan alındıktan sonraki ilk 24 saat içinde birkaç kez etkilenen bölgeye yaklaşık 20 dakika boyunca buz torbası veya soğuk kompres uygulayın.

          Kanınız alındıktan sonraki ikinci 24 saat boyunca ise buz torbasından sıcak komprese geçin. Etkilenen bölgeye gün boyunca birkaç kez 20 dakika boyunca uygulayın.

          Kaynak: Allen School of Health Sciences, Medical News Today, Web MD

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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