Yaygın bir bakteriyel hastalık olan Salmonella bakterileri, insan vücudunda nasıl belirtiler gösterir?

Yaygın bir bakteriyel hastalık olan Salmonella bakterileri, insan vücudunda nasıl belirtiler gösterir?

Dünya genelinde Salmonella enfeksiyonları artış gösteriyor. Özellikle çiğ yumurta ve tavuk ürünleri tüketimi, bu bakterinin yayılmasına neden oluyor. Sağlık uzmanları, gıda hijyenine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

SALMONELLA NEDİR?

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Salmonella enfeksiyonu (Salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Salmonella bakterileri tipik olarak hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı (dışkı) yoluyla atılır. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşır. Genellikle ateş, kusma ve ishal belirtileriyle seyreder. Salmonella cinsi bakteriler gastroenterit ve tifonun da aralarında yer aldığı pek çok hastalığın etkenidirler. Salmonella bakterisi, vücuda alındıktan sonra genellikle 12-36 saat sonra belirtiler ortaya çıkar ve 2 ila 7 gün arasında devam eder.

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SALMONELLA'NIN BULAŞMA NEDENLERİ NELERDİR?

- Arıtılmamış atık su,

- Çiğ yumurta ve kabukları,

- Çiğ kırmızı et, kümes hayvanları ve deniz ürünleri,

- Yıkanmamış meyve ve sebzeler,

- Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri,

- Hayvanlar ve yaşadıkları ortamlardan bulaşan tüy, deri, pul ve dışkı,

- Yetersiz hijyen koşulları (tuvalet sonrası el yıkamama vb.),

- Salmonella ile enfekte olmuş kişilerin temas ettiği yüzeyler.

SALMONELLA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bazı kişilerde hiçbir semptom göstermeyen salmonella enfeksiyonu, genellikle bulaştan 12 ila 72 saat sonra ortaya çıkan ishal, ateş ve mide krampları ile belirti verir. Bununla birlikte salmonellanın belirtileri arasında baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve iştahsızlık da görülür. Bu belirtiler genellikle 4 ila 7 gün devam ederken, bazı kişilerde belirtiler daha ciddi şekilde seyredebilir.

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Salmonella belirtileri şöyledir:

1. ATEŞ

Salmonella virüsünde vücut bir nevi zehirlenme geçirir. Bunun etkisiyle de yüksek ateş semptomu görülebilir. Ateşin çok yüksek seyrettiği ve düşmediği durumlarda doktora başvurmak önemlidir.

2. BAŞ AĞRISI

Salmonellanın etkilerinden bir diğeri de baş ağrısıdır. Baş ağrısı ilk etapta ortaya çıkmasa da virüsün şiddetli seyrettiği vakalarda yoğun bağ ağrısı da yaşanabilir.

3. İSHAL

Salmonella virüsünün en sık görülen belirtilerinin başında ishal gelir. Bozulmuş besinleri tüketmek, çiğ veya az pişmiş et-tavuk yedikten sonra yaygın olarak görülen salmonella virüsü ile birlikte ishalin görülme riski çok fazladır.

4. MİDE KRAMPLARI Salmonella virüsünün bağırsakları olumsuz etkilemesiyle kişi mide krampları da yaşayabilir. Krampların çok şiddetli seyrettiği vakalar olabilir. REKLAM SALMONELLA BAKTERİSİNE KARŞI EN RİSKLİ GRUPLAR - 65 yaşın üzerindeki yetişkinler ve 1 yaşın altındaki bebekler - Bağışıklık sistemi düşük olan kişiler (HIV taşıyan, kemoterapi alan ya da farklı hastalıklarda bağışıklık düşürücü ilaç tedavisi görenler) - Orak hücre hastalığı olanlar SALMONELLA NASIL TEDAVİ EDİLİR? Salmonellaya maruz kalan çoğu insan ortalama 4-7 gün içinde iyileşir ve genellikle tedaviye ihtiyaç duymaz. Bu süreçte kişinin ishal nedeniyle kaybettiği sıvıyı yerine koymak için bol sıvı tüketmesi gerekmektedir. Ancak ishal, kusma gibi semptomları şiddetli şekilde yaşayan ve hastalığı bir haftadan uzun süren kişiler tedavilerini hastaneye yatarak gerçekleştirebilir. Bu hastalara hastanede intravenöz sıvılarla tedavi uygulanır. Bununla birlikte risk grubunda olan bebekler, 65 yas üstü kişiler, kanser hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler ile kan dolaşımında bakteri bulunan kişileri tedavi etmek amacıyla antibiyotik uygulanır. SOLMONELLA ENFEKSİYONUNDAN KORUNMA YOLLARI - Mümkün olduğunca temiz olduğuna emin olduğunuz yerlerde tuvalet kullanmaya dikkat etmelisiniz. - Tuvaletten çıkarken mutlaka el hijyeni sağlanmalıdır. - Yemek hazırlamadan önce eller yıkanmalıdır. - Yemek hazırlanan bölgenin temizliği sağlanmalıdır. - Sebze ve meyveleri yıkamadan doğramaya başlamamalısınız. - Çiğ et, yumurta, kümes hayvanları gibi gıdalarla çalışırken başka gıdalarla temas etmemeye dikkat edilmelidir. - Çiğ et ve kümes hayvanlarını hemen tüketmeyecekseniz dondurabilirsiniz. - Pastörize edilmemiş süt ve onunla yapılan gıdaları tüketmemelisiniz. - Arıtılmamış su kullanmamaya dikkat etmelisiniz. - Hayvanlarla ve onların su kapları, yemek kapları, oyuncakları ile temas ettiyseniz mutlaka ellerinizi yıkamalısınız. - Evcil hayvanınız var ise dışkısı ile temas etmeyin ve el hijyenine dikkat etmelisiniz. - Bağışıklık sisteminiz zayıf ise hayvanlarla temastan kaçınmalısınız. Mide bulantısına ne iyi gelir? Gıda zehirlenmesi belirtileri ve tedavi yöntemleri