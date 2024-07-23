Yaya geçidinde çarptı, hastaneye bırakıp kaçtı
Tekirdağ'da yaya geçidinden, babası ile yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Oğulcan Kalpak yaralandı. Sürücü baba ile oğlunu özel hastaneye bırakıp kaçarken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fabrikada çalışan babası Ayhan Kalpak ile 18 Temmuz günü gezmeye çıkan Oğulcan Kalpak, eve dönüşte koşarak Omurtak Caddesi'ndeki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Ancak bu sırada Kalpak’a otomobil çarptı.
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Baba Kalpak ile kazaya neden olan aracın sürücüsü, Oğulcan'ın yanına koştu.
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Ayhan Kalpak, oğlunu kucağına alıp, kazaya neden olan sürücünün aracına taşıdı.
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Sürücü, baba ve oğlunun özel bir hastaneye götürüp, bıraktıktan sonra kaçtı.
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Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Oğulcan Kalpak'ın bacağında kırık, yüzü ve vücudunda yaralanmalar oluştu.
Hastanede tedavisi süren Oğulcan Kalpak'ın annesi Nurten Kalpak ile babası Ayhan Kalpak, zor günler geçirdiklerini söyledi.
Ayhan Kalpak, otomobilin plakasını alamadıklarını, sürücünün de kimliğini öğrenemediklerini ifade etti.
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"ÖLÜMLÜ KAZA DA OLABİLİRDİ"
Sürücünün aracıyla kendilerini hastaneye getirdikten sonra kaçtığını söyleyen Kalpak, "Adam hiç frene basmadan çarptı oğluma. Çarptıktan sonra arabadan indi, durdu, oğlumu ve beni aldı arabaya, hastaneye getirdi. Hastaneye getirdikten sonra bırakıp bizi kaçtı. Oğlumun bacağı kırıldı, ameliyat oldu, doktorlar da çok sağ olsun, ilgilendiler. Sürücü bize hiçbir şekilde ulaşmadı, daha kötü bir şeyler de olabilirdi, ölümlü kaza da olabilirdi. Hiçbir şekilde bize ulaşılmadı. Kaç gündür perişan olduk. Kimin çarptığını bilmiyoruz, belki de ehliyeti yoktu davacıyız. Yaya geçidinde yavaş gitseydi, hiçbir şekilde bu kaza olmayacaktı. Kurallara uysaydı hiçbir şekilde kaza olmayacaktı" diye konuştu.
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Polis, kaçan sürücüyü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.