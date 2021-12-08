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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve Beyoğlu Belediyesinin katkılarıyla Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen 'Uluslararası İpek Yolu Film Ödülleri' bu yıl 9'uncu kez gerçekleştirildi.

Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen törende kısa film, belgesel ve animasyon kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu. 'SETEM Emek Ödülü' Yavuz Turgul'a, 'En İyi Kurmaca Film' Amil Amal'a ve 'En İyi Senaryo' ödülünü İran'dan Reza Fathi'nin 'Zamharir"i aldı. Turgul'un ödülünü kızı Nisan Turgul aldı.