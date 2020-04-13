Yavuz Seçkin'in ağabeyi Coşkun Seçkin, geçirdiği ani kalp kriziyle yaşamını yitirdi.

Seçkin, ağabeyinin bu acı haberini sosyal medya hesabından duyurdu:

"Sevgili abim Coşkun Seçkin'i bugün geçirdiği ani kalp krizi sonrasında kaybettik. Çok üzgünüm, çok erken kaybettik. Başımız sağolsun."