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        Haberler Gündem Politika Yavuz Oğhan CHP'de iletişim koordinatörü oldu | Son dakika haberleri

        Yavuz Oğhan CHP'de iletişim koordinatörü oldu

        Gazeteci Yavuz Oğhan, CHP Genel Merkez İletişim Koordinatörlüğü görevine getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 10:27 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:27
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        Yavuz Oğhan'a CHP'de koordinatörlük görevi
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        Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel tarafından, gazeteci Yavuz Oğhan Genel Merkez İletişim Koordinatörlüğü görevine getirilmiştir" denildi.

        Oğhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "30 yılı aşkın süredir devam eden gazetecilik maceramda bugün açtığım bambaşka bir sayfanın haberini vermek istiyorum size. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi’nde Genel Merkez İletişim Koordinatörlüğü görevini üstleniyorum.

        Son beş yılda büyük emeklerle yetiştirdiğimiz Gazete Pencere’de geçen sürecin bundan sonraki bölümünde masanın diğer tarafında olacağım. Gazete Pencere’de ise bundan böyle Genel Yayın Yönetmeni olarak, gazeteyi birlikte kurduğumuz İzzet Doğan devam edecek.

        Kısa sürede Türkiye’nin tanıdığı, takip ettiği bir mecra haline gelen Gazete Pencere’nin bundan sonra da aynı heyecan ve dinamizm ile yayın hayatına devam edişini, okur ve takipçi olarak izlemek bana da gurur verecek. Sizden de ricam, büyük emek biriktirdiğimiz gazetemizi sahipsiz bırakmamanız. Neticede Gazete Pencere size, CHP'nin iletişimi bana emanet."

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        #Yavuz Oğhan
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        #Son dakika haberler
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