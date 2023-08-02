Yavuz Bingöl ve nişanlısından yeni fotoğraf
Yavuz Bingöl ve nişanlısı Nilşah Ağaoğlu'ndan yeni fotoğraf geldi. Ağaoğlu, fotoğraflarına 'kalp' emojisi koydu
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Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Yavuz Bingöl ve peyzaj mimari Nilşah Ağaoğlu, aşk pozlarına bir yenisini daha ekledi.
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Nilşah Ağaoğlu, fotoğraflarına mavi kalp emojisi koyarak 'Yaz' notunu düştü.
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Yavuz Bingöl, beraberliği hakkında, "Her şey yolunda güzel gidiyor. İyi giden bir ilişkim var" ifadelerini kullanmıştı.
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Daha önce de sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Nilşah Ağaoğlu tektaş yüzüğünü göstermişti.
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2016'DA BOŞANDI
Öte yandan Yavuz Bingöl, kendisi gibi şarkıcı ve oyuncu olan Öykü Gürman ile 2015 yılında nikâh masasına oturmuştu. İkili, 2016'da yollarını ayırmıştı.