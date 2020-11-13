"HİSLERİMİ ANLATACAK KELİME BULAMIYORUM"

"Allah isteyen herkese nasip etsin" diyen Bingöl, paylaşımına şu notu düşmüştü:

Hayatımın en mutlu günü... Hislerimi anlatacak kelime bile bulamıyorum. Doktorlarım ve canım ebem; size ne kadar teşekkür etsem az.

Bu zorlu geçen 37 saati bana bu kadar güzel bir hediyeyle unutturduğunuz ve hep güçlü durmama yardım ettiğiniz için...

Ve tabi sen Mert Yüncü; 9 ay boyunca benim en büyük destekcim, halden anlayan, her daim gözümün içine bakan biriciğim...

Çok tatlı bir baba olacağına eminim. Hoş geldin oğluşum. Allah isteyen herkese nasip etsin.