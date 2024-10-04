Yavuz Bingöl, Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan, Narin için söyledi - Magazin haberleri

Yavuz Bingöl, Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan, Narin için söyledi - Magazin haberleri

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Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Halk Müzikleri Festivali'nin kapanış gecesinde Yavuz Bingöl, Elif Buse Doğan ve Oktay Kaynarca, bir araya geldi.

3 isim, ölümüyle ülkemizi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran için 'Sen Bir Aysın' adlı türküyü seslendirdi. O sırada sahnedeki perdeye Narin'in portresi yansıtıldı.

Yavuz Bingöl, Elif Buse Doğan ve Oktay Kaynarca, ayrıca bu tip olayların Türkiye’nin kaderi olmaktan çıkması gerektiğini söyledi.