Yavru leylekler yumurtalarından çıkmaya başladı
Konya'nın Beyşehir Gölü kıyısında yer alan ve Leylekler Vadisi olarak anılan bölgede leylek yavruları yumurtalarından çıkmaya başladı
Giriş: 17.05.2024 - 09:46 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:46
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Konya'nın Beyşehir Gölü kıyısında yer alan ve Leylekler Vadisi'nde leylek yavruları yumurtalarından çıktı.
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Çok sayıda leylek yuvası bulunan bölgede, her yuvanın başında ebeveyn leyleklerden biri gün boyu beklerken diğeri avlanmaya gidiyor.
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Yavrular ise gün boyu etrafı meraklı gözlerle izliyor.
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Alanda bulunan kuş gözlem kulesi, ziyaretçilere leylek yuvalarını yakından görme imkanı sunuyor.
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