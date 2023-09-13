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        Haberler Yaşam Yatağının yarısını kiralayarak ayda binlerce dolar kazanıyor

        Yatağının yarısını kiralayarak ayda binlerce dolar kazanıyor

        36 yaşındaki Avustralyalı Monique, her ay yatağının yarısını kiraya vererek binlerce dolar kazanıyor. Monique, bunun geleceğin düzeni olduğunu ve her şekilde mükemmel bir çözüm olduğunu iddia ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 11:47 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:00
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        • 1

          Monique Jeremiah Queensland, hayatın giderek daha pahalı hale gelmesini avantaj haline getiren bir girişimci. Monique, para sıkıntısı çektiği zamanlarda aklına "sıcak yatak" olarak adlandırdığı bir iş fikri geldi.

        • 2

          Genç kadın yatağının yarısını ayda 631 dolar gibi cazip bir fiyata kiralamaya başladı. Kendini yalnız ve yoksul hisseden kişiler için bunun “mükemmel çözüm” olduğunu iddia ediyor.

          Yatağının yarısını ödeyen ilk müşterisi zaten tanıdığı biriydi. İlginç fikir, hızla popülerlik kazandı.

        • 3

          Kendisi şöyle diyor: Girişimci olmak, şirket kurarken zaten yalnız bir yolculuktur; o halde bir arkadaşınızla veya aynı disipline ve motivasyona sahip biriyle uyuyup uykunuzda para kazanmak varken neden yalnız uyuyasınız ki?"

        • 4

          36 yaşındaki kadın, kazandığı ek paralarla hayali olan bir ajans kurdu. Şimdi çeşitli işletmeler için olgun yaşlardaki mankenlerle çalışıyor.

        • 5

          Monique, "Sıcak yataklar, duygusal olarak sınır koyabilen ve başka bir kişinin yanında tamamen saygılı ve koşulsuz bir şekilde uyuyabilen insanlar için mükemmel" diyor.

          Haberin detayları BrightSide'dan, fotoğraflar Instagram'dan alınmıştır.

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