Yatağa bağımlı kadının kahreden sonu!

Trabzon'da tek katlı evde çıkan yangında yatağa bağımlı Zeliha Altunay (90) yaşamını yitirdi.

Akçaabat ilçesi Işıklar Yaylası'nda yürüyemeyen Zeliha Altunay'ın tek kaldığı sırada evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı.

İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını, kısa sürede söndürdü. Ekipler, incelemede Altunay'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Zeliha Altunay'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangınla ile ilgili soruşturma başlatıldı.