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        Haberler Sağlık "Yastık kılıfınız klozetten bile daha fazla bakteri barındırabilir" | Sağlık Haberleri

        "Yastık kılıfınız klozetten bile daha fazla bakteri barındırabilir"

        Günlerdir etkili olan sıcak hava vatandaşların uyku kalitesini de olumsuz etkilerken, uzmanlar uyku kalitesi kadar hijyenik bir ortamda uyumanın da önemine dikkat çekti. Bu nedenle yastık hijyeninin çok önemli olduğunu kaydeden uzmanlar özellikle daha fazla terlenen yaz aylarında yastık kılıflarının sık sık değiştirilmesini önerdi. Yastık kılıflarının klozetten bile daha fazla bakteri barındırabildiğini belirten Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yastık hijyenine yazın daha fazla dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 13:21 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:24
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        Yastık kılıfı uyarısı! "Klozetten bile daha fazla bakterili"
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        Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle birlikte toplum olarak bakteri ve mikroplara karşı daha duyarlı ve bilinçli hale geldiğimizi ancak halen bazı konularda yeterli bilince sahip olmadığımızı belirten Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı ekipleri, "Günümüzün büyük bir çoğunluğunu geçirdiğimiz ve mikrop ve bakteri yönünden dışarıya karşı en güvenli yer olarak bildiğimiz evlerimizde gizli tehlikeler bulunuyor. İstediğiniz kadar temizlik yapsanız da evlerinizdeki bazı eşyaları gereken sürede değiştirmeyip kullanmaya devam ederseniz mikrop ve bakteriler sizinle yaşamaya devam ediyor. Bu tehlikelerden ilki geceleri huzur içerisinde uyuduğumuz yatağımızda yer alıyor. Özellikle yastık kılıfınız; ölü hücreler, yağ, çevreye bağlı kirlilikler, ter ve daha fazlasıyla bakterilerin çoğalması için en uygun zemini hazırlanıyor. Öyle ki yastık kılıfınız klozetten bile daha fazla bakteri barındırabiliyor. Bu bakterilerin miktarı elbette yastık kılıfınızı yenisi ile değiştirmeniz ve yastığınızı havalandırma sıklığınıza göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle özellikle Aydın gibi sıcak illerde yastık kılıfı hijyenine azami ölçüde dikkat edilmeli" dedi.

        DİŞ FIRÇALARI DA SIK SIK DEĞİŞTİRİLMELİ

        Evlerimizde tehlike oluşturacak birçok eşyanın bulunduğunu ve bunların ilk sıralarında yastık ve diş fırçalarının yer aldığını belirten Halk Sağlığı ekipleri "Diş fırçalarının da herkesin sıklıkla değiştirilmesi gerektiğini bildiği ancak bu süreye uymadığı eşyaların başında yer alıyor. Diş fırçaları da yastık gibi bakteri, mantar, ve mikropların en kolay üreyebildikleri yerlerden biridir" diyerek özellikle yaz mevsiminde sağlık için bazı kişisel ürünlerin hijyenine azami ölçüde dikkat gerektiğini kaydetti.

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