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        Haberler Magazin Yasmin Erbil'in son pozları gündem oldu! Ünlü isme sevenlerinden beğeni yağdı!

        Yasmin Erbil'in son pozları gündem oldu! Ünlü isme sevenlerinden beğeni yağdı!

        Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde adından sıkça söz ettiriyor. Güzel ismin son olarak yayınladığı pozları sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 12:20 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:20
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        • 1

          Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil magazin dünyasında sık sık adından söz ettiriyor. Survivor 2021 yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Erbil, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

        • 2

          Ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil sosyal medya hesabı üzerinden Kore tarzı çekildiği fotoğraflarını paylaştı. Erbil'in yeni pozları beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Yasmin Erbil'in son fotoğrafları...

        • 3

          Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla ile adından söz ettiren Erbil, 2 Aralık 1955 tarihinde ünlü oyuncu Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil'in kızı olarak dünyaya geldi.

        • 4

          Yasmin Erbil'in 318 bin takipçili Instagram hesabından son olarak: "Mean girls Kore şubesi" notuyla yayınladığı gönderilerine sevenlerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.

        • 5

          İşte Yasmin Erbil'in son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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