Yine de o deli dolu, en küçük şeylerden mutlu olan içimdeki küçük Yaso (O bildiğiniz civciv kılıklı Yaso) beni bırakmıyor. Bu yıl da yine en yakınlarımla olmayı diledim çünkü siz benim seçtiğim ailemsiniz. En özelsiniz. Onlar kendilerini çok iyi biliyor.