Pazartesi günü; 'Yasa dışı bahse teşvik' gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil'i, tutuklanma talebiyle sevk edildikleri mahkemeden ev hapsi cezası aldı.

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Bu karara itiraz eden İstanbul Başsavcılığı, Serdar Ortaç ve Mehmet Erbil'in tutuklanmasını talep etti. Fakat 15. Asliye Ceza Mahkemesi bu talebi reddetmişti.

"BABAM ÇOK ÜZGÜN"

Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, babasıyla ilgili konuştu. "Çok korktum" diyen Erbil; "Gerçekten geçirdiğim en korkunç gündü. Allah, bir daha yaşatmasın. Babam şimdi iyi. Bu olaylardan dolayı çok üzgün ama bir daha böyle bir şey olmaz zaten. Süreci o takip ediyor. Ama en azından evinde" ifadelerini kullandı.

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