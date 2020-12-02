"YENİ YAŞIN SANA MUTLULUK GETİRSİN"

Nergis Kumbasar da Instagram hesabından paylaşım yaparak kızının doğum gününü şu sözlerle kutladı:

Benim duru güzelim, neşeli ama duyarlı, akıllı ama kibirden uzak, samimi ama sınırlarını bilen, fikrini söylemekten çekinmeyen ama karşısındakini de anlamaya gayret eden, her ortamda kendi gibi olan tweety'm; yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, başarı getirir İnşallah. Daha nice yıllar tüm sevdiklerinle sağlıkla, mutlulukla hep birlikte kutlamamızı diliyorum.