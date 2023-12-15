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        Haberler Gündem 3. Sayfa YAŞLILARIN OKEY KAVGASI | İstekalı kavgada biri başından öteki kaşından yaralandı! - Son dakika haberleri

        Biri başından öteki kaşından yaralandı! İstekalı kavgada taraflar barıştı!

        Muğla'da, kahvehanede okey masasında çıkan kavgada, birbirlerine istekalarla saldırıp yaralayan, ardından polise gidip şikayetçi olan 73 yaşındaki Celal Çoban ve 76 yaşındaki Nuri Tüfekçi, AK Parti Milas Belediye Başkan aday adayı Barış Saylak'ın aracı olması sonucu barıştı. Taraflar birbirine sarılarak özür dilerken, Tüfekçi o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı, kahvehanedekiler ise ikiliye alkışlarla destek verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:11 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:34
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        Biri başından öteki kaşından yaralandı! İstekalı kavgada taraflar barıştı!
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        Muğla Milas'taki bir kahvehanede, okey oynayan emekli dört arkadaştan biri oyunu tamamladı. Bu sırada masadaki Celal Çoban (73) ve Nuri Tüfekçi (76) arasında tartışma çıktı.

        BİRİ BAŞINDAN ÖTEKİ KAŞINDAN YARALANMIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine isteka ile saldırdı. Olayda Tüfekçi başından, Çoban ise kaşından yaralandı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIMIŞTI

        Taraflar polise gidip, birbirinden şikayetçi oldu. O anlar kahvehanenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde; masadaki oyunculardan ikisi birbirlerine istekalarla vururken, diğer oyunculardan birinin masadan kalkıp uzaklaştığı, diğerinin ise hiçbir şey yokmuş gibi oturmaya devam ettiği yer aldı.

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        TARAFLAR OLAY YERİNDE BULUŞTU

        Sosyal medyada paylaşılan kavga görüntülerinin ardından AK Parti Milas Belediye Başkan aday adayı Barış Saylak, tarafları aynı kahvehanede bir araya getirdi. Saylak, olayı her iki taraftan dinledikten sonra taraflara barışmaları konusunda ricada bulundu. Celal Çoban, bunun üzerine Tüfekçi'den özür diledi.

        GÖZYAŞLARI VE ALKIŞLARLA SULH SAĞLANDI

        Taraflar el sıkışarak birbirlerine sarıldı. Duygusal anlar yaşanırken, Tüfekçi gözyaşlarına hakim olamadı. Kahvehanedekiler de alkışlarla taraflara destek verdi. Tüfekçi ve Çoban, kendilerini barıştıran Saylak'a teşekkür etti. Şikayetini geri çekeceğini söyleyen Nuri Tüfekçi, "Barış Bey'in hatırı için barıştım. Şikayeti geri çekeceğim. Ben her zaman söyledim, şikayetçi olmayacaktım" dedi.

        "KABAHAT BENDE ÇOK MAHCUBUM"

        Celal Çoban ise "Barış Bey'e çok teşekkür ederim. Barıştığım için çok mutluyum. Nuri ağabeyime her zaman saygılıyım. Kabahat bende. Nuri ağabeyime barıştığı için çok teşekkür ederim. Daha önce böyle bir şey yaşamadım ve mahcubum" diye konuştu.

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        #Muğla
        #Son dakika haberler
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