Huzur evi sakinlerinden Ali Tuloğlu, etkinlikle güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Burada çok iyiyim. Yiyeceğimizi, içeceğimizi hiçbir şeyi eksik etmiyorlar. Rahatsızlanırsak bakıyorlar, ilgileniyorlar. Herkesten Allah razı olsun" dedi.