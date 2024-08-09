Düzce'de huzurevi sakinleri için dondurma şenliği yapıldı
Düzce'de huzurevinde kalan yaşlıların motivasyonunu artırmak için şenlik düzenlendi. Şenlikte yaşlılar, dondurma yiyerek temiz havanın tadını çıkardı
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Düzce'de huzurevinde kalan yaşlıların motivasyonunu artırmak için dondurma şenliği düzenlendi.
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Düzce Hilmi Çilingir Huzurevi sakinleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen şenlikte bir araya geldi.
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Huzur evinin bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte yaşlılar dondurma yiyerek temiz havanın tadını çıkardı.
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Huzur evi sakinlerinden Ali Tuloğlu, etkinlikle güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Burada çok iyiyim. Yiyeceğimizi, içeceğimizi hiçbir şeyi eksik etmiyorlar. Rahatsızlanırsak bakıyorlar, ilgileniyorlar. Herkesten Allah razı olsun" dedi.
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Dondurma şenliğiyle keyifli vakit geçirdiklerini dile getiren Nejdet Kahya, "Çok güzel dondurma şenliği oldu. Devamını bekliyoruz" diye konuştu.