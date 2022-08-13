Yaşlı kadın ölü, oğlu yaralı bulundu!

Adana'da edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yatalak olan 80 yaşındaki Neriman Güngör, 20 yıldır oğlu Şaban Güngör ile birlikte yaşıyordu.

Olay yerine gelen ekipler Neriman Güngör’ün cansız bedeniyle karşılaşırken Şeref Güngör’ü de bilekleri kesilmiş halde banyoda buldu.

İHA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde Şaban Güngör, üst komşusuna gidip polis ve ambulans çağırmasını söyledi.

Oğul Şeref Güngör'ün uzun zamandır psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Şaban Güngör, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken olay yerine gelen ekipler olayın cinayet mi yoksa oğlunun annesinin cansız bedeniyle karşılaştıktan sonra mı bileklerini kestiğiyle ilgili araştırma başlattı.