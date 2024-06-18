Kayseri'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti!
Kadın cinayetlerine korkunç bir olay daha eklendi. Kayseri'de yaşlı bir adam 60 yaşındaki karısını öldürdü
Giriş: 18.06.2024 - 13:06 Güncelleme: 18.06.2024 - 13:07
Kayseri'nin Sarız ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre ilçede yaşayan N.A. (60) ile eşi T.A. (62) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
GÖZALTINA ALINDI
Tartışmanın ardından T.A, eşi N.A'yı bıçaklayarak öldürdü. Jandarmayı arayarak eşini öldürdüğünü ihbar eden T.A, gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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