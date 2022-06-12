Yasir Subaşı Konyaspor’da

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basına kapalı gerçekleşen imza törenine Yasir Subaşı, kendisini 3 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Sakaryaspor alt yapısında yetişen Yasir, Süper Lig’de Fenerbahçe ve Kayserispor formaları giydi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen 26 yaşındaki sol bek, 2021-2022 sezonunda 15'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 18 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

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