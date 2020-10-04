Yasin Obuz, özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Obuz, ‘Evli misiniz?’ sorusuna, ‘1 buçuk yıl önce boşandım’ cevabını vererek şaşırttı. Yasin Obuz, bu cevabıyla evliliği hakkındaki çeşitli iddialara da yanıt vermiş oldu.

Katıldığı yarışmalarda annesinden ve kız kardeşlerinden bahseden ancak babasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Yasin Obuz, "Çocukken babamdan dayak yedim, büyüdüğüm evde şiddet vardı" şeklinde konuştu.