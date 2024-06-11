'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!

"2 HAFTADA BİR ZİYARETE GİDECEĞİM"

Bu arada yaşı küçük D.K. (16) ve U.H.Ü. (17) hakkında da Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu D.K., cezaevinden mahkemeye yazdığı mektupta, yaşananlardan pişman olduğunu söyledi. D.K., "Tahliye edilmem durumunda öldürdüğümüz kişinin mezarını 2 haftada bir ziyarete gideceğim. Cezaevinden çıkmama rağmen canım uyuşturucu kullanmak isterse tedavi göreceğim. Psikiyatri tedavisi göreceğim. Bir şeyden emin olmanızı isterim ki çok pişmanım ve asla böyle bir olay olmasını istemezdim. Telafi etmek adına her türlü şeyi yapmaya hazırım. Fakat cezaevinde, kapalı alanda tutulmak, benim psikolojimi çok kötü yönde etkiliyor. Ne olur, beni kapalı alanda tutmayın" dedi.