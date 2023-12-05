Yasemin Yalçın yorumuyla Toto Karaca

Yasemin Yalçın, müziğe tutkuyla bağlı olan oğlu ve onu sanattan uzaklaştırmak isteyen eşi Mehmet Karaca arasında kalan ama daima sanatından taviz vermeyen oğlunu destekleyen, mücadele dolu yolculuğunda yanında olan 'Toto Karaca'yı canlandırdı.