Çok Güzel Hareketler 2'nin bu akşamki konuklarından biri de Yasemin Yalçın oldu. İnce İnce Yasemince isimli programıyla milyonların gönlünde taht kuran Yasemin Yalçın ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik...
YASEMİN YALÇIN KİMDİR?
Yasemin Yalçın, 1959 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1982 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. Oyuncu Demet Akbağ Konservatuardan arkadaşıdır. Kenter tiyatrosunda çalıştı. Bir çok film ve tiyatro oyunlarında görev aldı. Birçok film ve tiyatro oyunları bulunan oyuncu, 2009 yılında Suzan Kardeş tarafından çıkarılan Makyaj Odası Şarkıları albümünde seslendirdiği Taht Kurmuşsun Kalbime adlı şarkı ile albümde yer almıştır.
Kızı Eda'nın şeker hastalığına yakalanması sonrasında tiyatroya ara vermiştir. Daha sonra oynamış olduğu Oyunun Oyunu adlı tiyatro oyunuyla tiyatroya geri dönmüştür. 1991 yılında En İyi Komedyen ödülünü alan başarılı oyuncu televizyon ekranlarında uzun yılar boyunca yayınlanan Yasemince adlı kült TV klasiğinde yıllarca değişik karakterler canlandırmıştır. En bilinenl?ri Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayip, Alican ve Başbayan'dır.
Yasemin Yalçın, kocası tarafından sürekli dayak yiyen "Kakılmış" karakteriyle aile içi şiddete dikkat çekti. 10 Mayıs 1991 tarihinde "Yasemin Yalçın Tiyatrosu"nu eşi İlyas İlbey'le birlikte kurdu. Yasemin Yalçın'ın Halil Ateşler ile yaptığı birinci evliliğinden Eylül Ateşler (d.29 Eylül 1986) adında bir kız çocuğu vardır. Daha kızları doğmadan boşanmışlardır. Yasemin Yalçın, Tiyatro oyuncusu İlyas İlbey'le evlidir. Eda (d.1998) adında bir kız çocukları vardır.
Filmleri :
2011 – Yasemin Yalçın İle (TV Dizisi)
2010 – Yasemince (TV Dizisi)
2008 – Aman Annem Görmesin (TV Dizisi)
2005 – AB'nin Yolları Taştan (TV Dizisi)
2002 – Sana Bayılıyorum (TV Dizisi)
2000 – Yaseminnamecik (TV Dizisi)
1998 – Varyemez (Sinema Filmi)
1997 – İnce İnce Yasemince (TV Dizisi)
1996 – 2005 – Yasemince (TV Dizisi)
1996 – Mesela Dedik (TV Dizisi)
1994 – Yaseminname (TV Dizisi)
1993 – Haşlama Taşlama (TV Dizisi)
1992 – Mahallenin Muhtarları (TV Dizisi) Konuk Oyuncu
1989 – Talih Kuşu (Sinema Filmi)
1987 – Babamız Eğleniyor (Sinema Filmi)
Tiyatro oyunları :
1993 – Kadınlık bizde kalsın (yazar:Yılmaz Erdoğan)
1993 – Haşlama taşlama (yazar:Yılmaz Erdoğan)
2005 – Oyunun Oyunu (yazar:Michael Frayn)
2012 – Hanımhanımcıklar (yazar:Yılmaz Erdoğan)
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