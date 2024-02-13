Yasemin Şefkatli Tatlıses: İbrahim Ayel'in ameliyat olacağını biliyorduk
Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses çifti, 2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerine kavuşmuş ancak oğulları İbrahim Ayel, kalbindeki sorun nedeniyle doğumdan sonra ameliyat olmuştu. Geçtiğimiz günlerde taburcu olan oğlunun sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Yasemin Şefkatli, "21'inci haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk. Bu sorunu kendi içimizde sindirip, çözüme gitmeye odaklandık" dedi
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2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne - baba olma sevincini yaşamıştı. Fakat doğumdan sonra bebeklerden biri, kalbindeki sorun nedeniyle operasyon geçirmişti.
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TORUNU İÇİN DUA İSTEMİŞTİ
İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun ikiz bebeklerinden birinin kalbinde sorun olduğunu paylaşarak dua istemişti; "Minik Tatlısesimize herkesten dua istiyorum. İkizlerden birinin kalbin de sorun var. Dualarınızla inşallah minik Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun."
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"AMELİYAT GÜZEL GEÇTİ"
Torunu ameliyat olan İbrahim Tatlıses, ardından "Dua eden herkesten Allah razı olsun. Ameliyatı çok güzel geçti. Dualarınız için çok teşekkürler sağ olun var olun" demişti.
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TABURCU OLDU
Tüm bunların ardından bir süredir hastanede tedavisi süren İbrahim Ayel bebek geçtiğimiz günlerde taburcu olmuş, Yasemin Şefkatli Tatlıses, bebeklerinin el ele olduğu görülen bu kareyi; "Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın. Ayeliko evine geldi" notuyla yayımlamıştı.
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SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA: KONTROLÜ VAR
Yasemin Şefkatli Tatlıses, oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu. Sözlerine; "Yarın Ayel'in kontrolü var... Biraz size de bahsedeyim" diyen Tatlıses, şöyle devam etti: Aslında biz 21'inci haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk. Her hafta kontrolümüz vardı, bazen haftada iki. Çok fazla doktor Ayel'in kalbini gördü ve doğduğunda operasyon geçireceğini biliyorduk. Ben burada aslında iyi - kötü bir sürü şeyi paylaşıyorum ama bu sorunu kendi içimizde sindirip, çözüme gitmeye odaklandık. Doğum sonrası operasyon duyulunca çok fazla dua aldık, o kadar güzel mesajlar geldi ki bana da güç oldu. Önümüzde biraz daha bir süreç var ama bebiş çok güçlü, her şey çok güzel olacak.
Fotoğraflar: Instagram, İHA