Yasemin Şefkatli, 1992 yılında doğmuştur. İstek Özel Semiha Şakir Lisesi mezunudur. 2017 yılının Ağustos ayından bu yana İdo Tatlıses ile birlikteliklerini sürmektedir. İç tasarım ile ilgilenmetedir.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."