Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses'in oğlu İbrahim Ayel ameliyattan çıktı

AYEL'İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA

Oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Yasemin Şefkatli, bebeğinin operasyonunun başarılı geçtiğini müjdeleyerek şu ifadeleri kullandı: Dün gündüz geldik hastaneye. Ayel, bu sabah operasyona girdi. Süreci artık bildiğiniz için ben de bugün sizinle süreci paylaşmak istedim. Yoğun bakımdan çıkması, kendine gelmesi derken anca yazabiliyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Ne denir bilmiyorum mesajlarınızı okudukça gözlerim dolu dolu oluyor. Her şey inandığım gibi çok güzel gitti. Artık doktorumuzun kontrolünde daha rahat bir sürece girdik. Her şeye bin şükür... Ayelikomun bir ailesi de burada dualarınız için teşekkür ederiz.