Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses çifti oğulları için dua istedi: Ayelikomuz operasyonda

TORUNU İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun ikiz bebeklerinden birinin kalbinde sorun olduğunu paylaşarak dua istemişti; "Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum. İkizlerden birinin kalbin de sorun var. Dualarınızla inşallah minik Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun."

Torunu ameliyat olan İbrahim Tatlıses, ardından; "Dua eden herkesten Allah razı olsun. Ameliyatı çok güzel geçti. Dualarınız için çok teşekkürler sağ olun var olun" demişti.