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        Haberler Magazin Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses çifti oğulları için dua istedi: Ayelikomuz operasyonda - Magazin haberleri

        Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses çifti oğulları için dua istedi: Ayelikomuz operasyonda

        2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerine kavuşan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğullarından İbrahim Ayel, kalbindeki sorun nedeniyle doğumdan sonra ameliyat olmuş ve çift, bebeklerinin ikinci bir operasyon daha geçireceğini açıklamıştı. Oğlunun ikinci ameliyata alındığını duyuran Şefkatli, sevenlerinden dua istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 10:01 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:01
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        • 1

          2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne - baba olma sevincini yaşamıştı. Fakat doğumdan sonra bebeklerden biri, kalbindeki sorun nedeniyle operasyon geçirmişti.

        • 2

          TORUNU İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

          İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun ikiz bebeklerinden birinin kalbinde sorun olduğunu paylaşarak dua istemişti; "Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum. İkizlerden birinin kalbin de sorun var. Dualarınızla inşallah minik Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun."

          Torunu ameliyat olan İbrahim Tatlıses, ardından; "Dua eden herkesten Allah razı olsun. Ameliyatı çok güzel geçti. Dualarınız için çok teşekkürler sağ olun var olun" demişti.

        • 3

          "ELLERİNİZ HİÇ AYRILMASIN"

          Tüm bunların ardından bir süredir hastanede tedavisi süren İbrahim Ayel bebek geçtiğimiz günlerde taburcu olmuş, Yasemin Şefkatli Tatlıses, bebeklerinin el ele olduğu görülen bu kareyi; "Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın. Ayeliko evine geldi" notuyla yayımlamıştı.

        • 4

          "AMELİYAT OLACAĞINI BİLİYORDUK" DEMİŞTİ

          Yasemin Şefkatli, hamileliğinin 21'inci haftasından itibaren oğlu İbrahim Ayel'in ameliyat geçireceğini bildiğini söyleyen ve bir operasyona daha gireceğini belirtmişti.

        • 5

          İKİNCİ AMELİYATI BAŞLADI

          Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in oğlu İbrahim Ayel, ikinci ameliyatına girdi. Eşi İdo ile hastanenin bahçesinde çektiği fotoğrafı yayımlayan Şefkatli, oğlu için sevenlerinden dua istedi. Yasemin Şefkatli; "Ayelikomuz, operasyonda. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu?" ifadelerini kullandı.

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