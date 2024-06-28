Yasemin Şefkatli'den 'çirkin' yorumuna yanıt
Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in yüzlerinin göründüğü bir fotoğrafı ilk kez paylaştı. Şefkatli, takipçisinin bebekleri için yaptığı; "Ay, bu çocuklar çirkin" şeklindeki yorumuna karşılık verdi
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2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı.
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İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, tek yumurta ikizi olan erkek bebeklerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını vermişti.
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Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve günlük hayatlarından kesitler yayımlayan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, doğumdan aylar sonra ikiz bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi.
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Oğullarıyla birlikte çektirdikleri aile fotoğraflarını yayımlayan çiftin paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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'ÇİRKİN' MESAJI İFŞA ETTİ
Takipçilerinden biri; "Ay, bu çocuklar çirkin" şeklinde bir yorum yaptı.
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"EMİR ÇOK ÜZÜLDÜ"
Yasemin Şefkatli, söz konusu yorumu ifşa ederek; "Tam diyorduk ki nerede kaldı bu içi sevgiyle dolup taşmış yurdum insanları..." şeklinde tepki gösterdi. Şefkatli, ardından; "Emir çok üzüldü gidip biraz süt içecek" cümlesiyle olumsuz yorumda bulunan kişiyi ti'ye aldı.
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