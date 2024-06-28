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        Haberler Magazin Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses çifti ikiz bebeklerinin yüzünü gösterdi! 'Çirkin' yorumuna yanıt - Magazin haberleri

        Yasemin Şefkatli'den 'çirkin' yorumuna yanıt

        Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in yüzlerinin göründüğü bir fotoğrafı ilk kez paylaştı. Şefkatli, takipçisinin bebekleri için yaptığı; "Ay, bu çocuklar çirkin" şeklindeki yorumuna karşılık verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 11:14 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:14
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        • 1

          2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı.

        • 2

          İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, tek yumurta ikizi olan erkek bebeklerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını vermişti.

        • 3

          Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve günlük hayatlarından kesitler yayımlayan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, doğumdan aylar sonra ikiz bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi.

        • 4

          Oğullarıyla birlikte çektirdikleri aile fotoğraflarını yayımlayan çiftin paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

        • 5

          'ÇİRKİN' MESAJI İFŞA ETTİ

          Takipçilerinden biri; "Ay, bu çocuklar çirkin" şeklinde bir yorum yaptı.

        • 6

          "EMİR ÇOK ÜZÜLDÜ"

          Yasemin Şefkatli, söz konusu yorumu ifşa ederek; "Tam diyorduk ki nerede kaldı bu içi sevgiyle dolup taşmış yurdum insanları..." şeklinde tepki gösterdi. Şefkatli, ardından; "Emir çok üzüldü gidip biraz süt içecek" cümlesiyle olumsuz yorumda bulunan kişiyi ti'ye aldı.

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