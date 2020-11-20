Yakın zamanda yapmayı planladıkları düğünleri hakkında konuşan İdo Tatlıses ise şunları söylemişti:

Öncelikle kameralar önünde Yasemin'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü en çok korktuğum olay tuzlu kahveydi ama o ballı kahve yaptı. Düğün konusuna gelirsek; ülkemizdeki koronavirüs olaylarının bir an önce geçmesini bekliyoruz. Çünkü düğünsüz damat olmaz.