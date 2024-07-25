Yasemin Sakallıoğlu'nun Harbiye gösterisine ünlü akını
Yasemin Sakallıoğlu'nun sevenleriyle buluştuğu Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne ünlü isimler akın etti. Gösteriye gidenler arasında; Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Bülent Parlak, Elit Andaç Çam, Didem Soydan, Ecem Özkaya, Burcu Gönder ve Sümeyye Aydoğan gibi ünlü isimler vardı
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Elit Andaç Çam ve sevgilisi Bülent Parlak
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yasemin Sakallıoğlu, BKM organizasyonuyla Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde bu yıl dördüncü kez sevenleriyle buluştu.
Yasemin Sakallıoğlu, 30 kişilik dans ekibi ile sevenlerinin karşısına çıktı. Dansçıların kıyafetleri için 325 metre kumaş kullanıldı.
Yasemin Sakallıoğlu'nu izlemeye gelenler arasında; Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Elit Andaç Çam, Bülent Parlak, Didem Soydan, Ecem Özkaya, Burcu Gönder ve Sümeyye Aydoğan gibi ünlü isimler vardı.
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"ZOR DURUMDA İNSANLAR VARKEN ŞİKÂYETÇİ DEĞİLİM"
Didem Soydan
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Didem Soydan; "Yasemin'i izlemeye geldim. Tatile çıkamadım. Annemler gelecek onları bekliyorum. Onlarla beraber tatile çıkacağız. Ne kadar zor durumda insanlar varken ben tatile çıkamamaktan şikâyetçi de değilim tabii ki" dedi.
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Ecem Özkaya
Yeni projesi hakkında konuşan Ecem Özkaya da "Uyarlama bir iş çekiyoruz şu an. Adı belirli değil şu an resmi olarak. Ahmet Mümtaz Taylan, Erkan Kolçak Köstendil, Melis Sezen, Melisa Döngel gibi bir ekip var. Onur Ünlü çekiyor, henüz 2 gün çalıştım Onur Bey ile birlikte ama çok iyi bir yönetmen" ifadelerini kullandı.
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"HİÇ ESTETİĞİM YOK"
Ecem Özkaya, ayrıca son dönemde hakkında çıkan estetik iddialarına da son noktayı koydu. Oyuncu; "Benim estetik haberlerim çıkıyor sürekli. Bilmiyorum, benim estetik yaptırdığımdan haberim yok. Hiç estetiğim yok. Zaman içerisinde vücudun oturması mı denir acaba kolajen yapıya bağlı sanırım biraz. Benim girdiğim estetik neşter operasyonu gibi bir durum hiç olmadı. İhtiyaç olursa tabii ki yaparım ama" dedi.
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Enis Arıkan ile Şebnem Bozoklu
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Sümeyye Aydoğan
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Burcu Gönder