Yasemin Sakallıoğlu'nun Harbiye gösterisine ünlü akını

"HİÇ ESTETİĞİM YOK"

Ecem Özkaya, ayrıca son dönemde hakkında çıkan estetik iddialarına da son noktayı koydu. Oyuncu; "Benim estetik haberlerim çıkıyor sürekli. Bilmiyorum, benim estetik yaptırdığımdan haberim yok. Hiç estetiğim yok. Zaman içerisinde vücudun oturması mı denir acaba kolajen yapıya bağlı sanırım biraz. Benim girdiğim estetik neşter operasyonu gibi bir durum hiç olmadı. İhtiyaç olursa tabii ki yaparım ama" dedi.