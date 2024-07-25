Galatasaray'da transfer gelişmesi: Tete, Panathinaikos'ta!

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Galatasaray'da transferde son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar; Tete'nin transferini için Yunanistan ekibi Panatinaikos ile anlaşmaya vardı.

Brezilyalı futbolcu, bugün İstanbul'a gelerek eşyalarını toplayacak ardından Atina'ya sağlık kontrollerinden geçmeye gidecek. Galatasaray bu transferden kasasına 7 milyon Euro koyacak.

Geçen sezon başında transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 45 maçta 3 gol atıp 6 asist yaptı. Tete'nin 1 yılı opsiyonlu olmak üzere sarı-kırmızılılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.