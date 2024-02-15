Yasemin Sakallıoğlu'nu ailesi ilk defa izleyecek
Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' isimli gösterisiyle ilk kez Ülker Sports Arena'da seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Şovunda sık sık bahsettiği ve üzerinden espriler hazırladığı ailesi de Sakallıoğlu'nu ilk kez sahnede izleyecek
Yasemin Sakallıoğlu, 4 sezondur sahnelediği 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' isimli gösterisiyle ilk kez BKM Organizasyonuyla 20 Şubat Salı akşamı saat 21.00’de Ülker Sports Arena’daki ilk stand-up gösterisini sergileyecek.
Yasemin Sakallıoğlu, 10 bin kişinin karşısına çıkmaya hazırlandığı gösterisinin heyecanını yaşarken aynı zamanda telaş içinde. Şovunda ve sosyal medyasında sık sık bahsettiği ve üzerinden espriler hazırladığı ailesi, Sakallıoğlu’nun ilk kez Ülker Sports Arena’da izleyecek.