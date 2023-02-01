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Haberler Magazin Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' ile Ankara'da - Magazin haberleri

'Doğru Koca Nasıl Seçilir?', Ankara'da

Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisiyle 4-5 Şubat’ta BKM Organizasyonu ile Ankara’da seyircisiyle buluşacak

Giriş: 01.02.2023 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' ile Ankara'da - Magazin haberleri
'Doğru Koca Nasıl Seçilir?', Ankara'da
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Yasemin Sakallıoğlu, tek kişilik gösterisi 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' ile iki gün üst üste 4-5 Şubat’ta BKM Organizasyonu ile Ankara seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Sakallıoğlu, sürpriz sahne performansıyla 2023’ün Ankara’daki ilk büyük gösterisiyle sahnede olacak. Yasemin Sakallıoğlu, aile bağları, kadın-erkek ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik etkilerini çeşitli tiplemelerinden yardım alarak esprili bir dille aktaracak.

Ünlü oyuncu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' ile 4 Şubat Cumartesi ve 5 Şubat Pazar akşamı Ankara'da sahne alacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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