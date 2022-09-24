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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz akşam 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı tek kişilik gösterisiyle Kuruçeşme'de sahne aldı. Yağışlı havaya aldırış etmeyen Sakallıoğlu, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

Mutluluğunu basın mensuplarıyla da paylaşan Yasemin Sakallıoğlu, "Yağışlı havaya rağmen kapıda oluşan kuyruk için çok mutluyum. Benim için mükemmel bir sonuç… Şöyle bir havada 3 bine yakın insan burada ve ben bu işi ölene kadar yapacağım” ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ YALI SAHİBİ GİBİ HİSSEDİYORUM" Ünlü isim, "İlk defa bu kadar denize yakınım ve kendimi yalı sahibi gibi hissediyorum” sözleriyle gösterisine başladı. Sakallıoğlu; aile bağları, kadın erkek ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik etkilerini çeşitli tiplemelerinden yardım alarak esprili bir dille seyirciye anlattı. Gündelik hayatından ve ailesinden komik hikayelere de stand-up gösterisinde yer veren Yasemin Sakallıoğlu, tek kişilik sahne performansıyla hayranlarını kahkahaya boğdu. 'Dinle', 'Suspus', 'Heyecanı Yok' şarkıları eşliğinde dansçılarıyla birlikte bir koreografiye de sergileyen Sakallıoğlu, izleyiciden tam not aldı. "ACIDAN BESLENİYORUM!" '15 YAŞINDA ÖĞRENDİM'